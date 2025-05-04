Зеленський: Росія може здійснити провокації на 9 травня

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Росія може здійснити провокації на 9 травня, аби потім звинуватити Україну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з головою Чехії Петром Павелом.

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Раніше глава держави заявив, що Україна не може гарантувати безпеку іноземним політикам, які вирішать відвідати пропагандистський парад у Москві, оскільки "ми не знаємо, що Росія робитиме в ці дати".

"На жаль, ми розуміємо, хто ці сусіди, Росія, і на що вони готові заради якихось радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави передусім", – розповів Зеленський.

Президент нагадав, що це не перші обіцянки Росії про припинення вогню, й наголосив, що навіть під час так званого "Великоднього перемир'я" РФ здійснювала атаки на фронті, попри запевнення Сполученим Штатам.

"І ми розуміємо, що вони [росіяни] зробили понад сто штурмів (Генштаб повідомляв про 96 російських атак на Великдень. – Ред.) і тому від них провокації можуть бути, це в їх стилі", – зауважив Зеленський.

Він додав, що ці дні фіксується найбільша кількість російських штурмів за останні місяці (більш ніж 200 на добу) – у той самий час, коли Москва заявляє про своє нібито бажання запровадити тимчасове припинення вогню.

"Тобто, віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від руских. І якщо хтось їм ще вірить – ну нехай спробують на собі", – підсумував глава держави.