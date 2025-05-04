Вучича виписали з лікарні, але парад у Москві все одно під питанням

Александар Вучич (Фото: EPA)

Президент Сербії Александар Вучич виписаний з Військово-медичної академії в Белграді у задовільному стані. Але його анонсований візит до Москви на парад 9 травня залишається під питанням. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Про стан здоров'я Вучича розповів міністр фінансів Сербії Сініша Малі. Він супроводжував президента Сербії у поїздці до США, де Вучичу раптово стало погано.

"Почувається краще", – сказав він.

Малі розкритикував звинувачення деяких лідерів опозиції про те, що хвороба президента була інсценована, щоб зірвати його візит 9 травня на парад у Москву. До Росії президент Сербії мав вирушати зі Сполучених Штатів.

Міністр фінансів заявив, що на сьогодні не може сказати, чи поїде президент Сербії до Росії через стан здоров'я, але припустив, що Вучич "дотримає слова".

Як повідомив керівник Управління військової охорони здоров'я Міністерства оборони Сербії, кардіолог Драган Дінчич, у Вучича під час візиту до США раптово виник сильний біль у грудях, спровокований підвищеним тиском.

"У найближчі кілька днів нереально очікувати, що президент зможе повернутися до своєї звичайної діяльності", – заявив він.

Президент Сербії раніше заявив, що "за жодних обставин" не відмовиться від візиту, попри критику з боку Європейського Союзу.