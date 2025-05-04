Учителя выписали из больницы, но парад в Москве все равно под вопросом

Александр Вучич (Фото: EPA)

Президент Сербии Александр Вучич выписан из Военно-медицинской академии в Белграде в удовлетворительном состоянии. Но его анонсированный визит в Москву на парад 9 мая остается под вопросом. Об этом сообщает Радио Свобода.

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О состоянии здоровья Вучича рассказал министр финансов Сербии Синиша Мали. Он сопровождал президента Сербии в поездке в США, где Вучичу внезапно стало плохо.

"Чувствует себя лучше", – сказал он.

Мали подверг критике обвинения некоторых лидеров оппозиции о том, что болезнь президента была инсценирована, чтобы сорвать его визит 9 мая на парад в Москву. В Россию президент Сербии должен был отправляться из Соединенных Штатов.

Министр финансов заявил, что на сегодняшний день не может сказать, поедет ли президент Сербии в Россию из-за состояния здоровья, но предположил, что Вучич "сдержит слово".

Как сообщил руководитель Управления военного здравоохранения Министерства обороны Сербии, кардиолог Драган Динчич, у Вучича во время визита в США внезапно возникла сильная боль в груди, спровоцированная повышенным давлением.

"В ближайшие несколько дней нереально ожидать, что президент сможет вернуться к своей обычной деятельности", – заявил он.

Президент Сербии ранее заявил , что "ни в коем случае" не откажется от визита, несмотря на критику со стороны Европейского Союза.