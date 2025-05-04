Учителя выписали из больницы, но парад в Москве все равно под вопросом
Президент Сербии Александр Вучич выписан из Военно-медицинской академии в Белграде в удовлетворительном состоянии. Но его анонсированный визит в Москву на парад 9 мая остается под вопросом. Об этом сообщает Радио Свобода.
О состоянии здоровья Вучича рассказал министр финансов Сербии Синиша Мали. Он сопровождал президента Сербии в поездке в США, где Вучичу внезапно стало плохо.
"Чувствует себя лучше", – сказал он.
Мали подверг критике обвинения некоторых лидеров оппозиции о том, что болезнь президента была инсценирована, чтобы сорвать его визит 9 мая на парад в Москву. В Россию президент Сербии должен был отправляться из Соединенных Штатов.
Министр финансов заявил, что на сегодняшний день не может сказать, поедет ли президент Сербии в Россию из-за состояния здоровья, но предположил, что Вучич "сдержит слово".
Как сообщил руководитель Управления военного здравоохранения Министерства обороны Сербии, кардиолог Драган Динчич, у Вучича во время визита в США внезапно возникла сильная боль в груди, спровоцированная повышенным давлением.
"В ближайшие несколько дней нереально ожидать, что президент сможет вернуться к своей обычной деятельности", – заявил он.
Президент Сербии ранее заявил , что "ни в коем случае" не откажется от визита, несмотря на критику со стороны Европейского Союза.
- 14 апреля 2025 года министерша иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ .
- В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями , если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.
- Для Сербии предупреждение Каллас может означать срыв вступления страны в блок.