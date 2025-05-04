Зеленский: Россия может совершить провокации на 9 мая

Владимир Зеленский (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Россия может совершить провокации на 9 мая, чтобы затем обвинить Украину. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом.

Ранее глава государства заявил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранным политикам, которые решат посетить пропагандистский парад в Москве, поскольку "мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты".

"К сожалению, мы понимаем, кто эти соседи, Россия, и к чему они готовы ради каких-то радикальных политических дивидендов внутри своего государства прежде всего", – рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что это не первые обещания России о прекращении огня, и подчеркнул, что даже во время так называемого "Пасхального перемирия" РФ совершала атаки на фронте, несмотря на заверения Соединенным Штатам.

"И мы понимаем, что они [россияне] совершили более ста штурмов (Генштаб сообщал о 96 российских атаках на Пасху. – Ред.) и поэтому от них провокации могут быть, это в их стиле", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в эти дни фиксируется наибольшее количество российских штурмов за последние месяцы (более 200 в сутки) – в то время, когда Москва заявляет о своем якобы желании ввести временное прекращение огня.

"То есть веры нет, провокации могут быть, но это зависит от русских. И если кто-то им еще верит – ну пусть попробуют на себе", – подытожил глава государства.