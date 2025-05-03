К Путину на 9 мая не поедет министр обороны Индии – The Hindu

О решении стало известно на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном

Диктатор Владимир Путин и министр обороны Индии Раджнатх Сингх в 2024 году (Фото: EPA)

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не поедет на пропагандистский парад на 9 мая в Москву, вероятно, в РФ отправится его заместитель. Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на официальные источники.

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О решении стало известно на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном.

По данным источников, на параде в стране-агрессоре Индию будет представлять замминистра обороны Санджай Сет.

Сначала РФ пригласила премьер-министра Индии Нарендру Моди участвовать в пропагандистском мероприятии на 9 мая, однако 30 апреля политик отказался от визита, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.