К Путину на 9 мая не поедет министр обороны Индии – The Hindu
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не поедет на пропагандистский парад на 9 мая в Москву, вероятно, в РФ отправится его заместитель. Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на официальные источники.
О решении стало известно на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном.
По данным источников, на параде в стране-агрессоре Индию будет представлять замминистра обороны Санджай Сет.
Сначала РФ пригласила премьер-министра Индии Нарендру Моди участвовать в пропагандистском мероприятии на 9 мая, однако 30 апреля политик отказался от визита, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.
- В 2024 году Моди посещал Россию дважды: во время ежегодной встречи с диктатором Путиным (тогда же РФ совершила атаку по Киеву, ударив по детской больнице "Охматдет"), а впоследствии поехал на саммит БРИКС в Казани. Также в этом году ожидается визит Путина в Индию.
- Президент Зеленский отказался от заявленного диктатором Путиным трехдневного "перемирия" на годовщину окончания Второй мировой, поскольку Украина, как и Штаты, настаивают на 30-дневном прекращении огня. Зеленский отметил, что Украина не будет гарантировать безопасность тем политикам, которые поедут в Москву на 9 мая.
- Среди мировых лидеров, которые могут принять участие в путинском параде, — руководитель Китая Си Цзиньпин.