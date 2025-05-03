До Путіна на 9 травня не поїде міністр оборони Індії – The Hindu
Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх не поїде на пропагандистський парад на 9 травня до Москви, ймовірно, до РФ вирушить його заступник. Про це повідомляє газета The Hindu з посиланням на офіційні джерела.
Про рішення стало відомо на тлі все більшої напруженості між Індією та Пакистаном.
За даними джерел, на параді у країні-агресорці Індію представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет.
Спочатку РФ запросила прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді взяти участь у пропагандистському заході на 9 травня, проте 30 квітня політик відмовився від візиту, розповів речник Кремля Дмитро Пєсков.
- У 2024 році Моді відвідував Росію двічі: під час щорічної зустрічі з диктатором Путіним (тоді ж РФ здійснила атаку по Києву, ударивши по дитячій лікарні "Охматдит"), а згодом поїхав на саміт БРІКС у Казані. Також цьогоріч очікується візит Путіна до Індії.
- Президент Зеленський відмовився від заявленого диктатором Путіним триденного "перемир'я" на роковини закінчення Другої світової, оскільки Україна, як і Штати, наполягають на 30-денному припиненню вогню. Зеленський зазначив, що Україна не гарантуватиме безпеку тим політикам, які поїдуть до Москви на 9 травня.
- Серед світових лідерів, які можуть взяти участь у путінському параді, є очільник Китаю Сі Цзіньпін.