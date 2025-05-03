До Путіна на 9 травня не поїде міністр оборони Індії – The Hindu

Про рішення стало відомо на тлі все більшої напруженості між Індією та Пакистаном

Диктатор Володимир Путін та міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх у 2024 році (Фото: EPA)

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх не поїде на пропагандистський парад на 9 травня до Москви, ймовірно, до РФ вирушить його заступник. Про це повідомляє газета The Hindu з посиланням на офіційні джерела.

Про рішення стало відомо на тлі все більшої напруженості між Індією та Пакистаном.

За даними джерел, на параді у країні-агресорці Індію представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет.

Спочатку РФ запросила прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді взяти участь у пропагандистському заході на 9 травня, проте 30 квітня політик відмовився від візиту, розповів речник Кремля Дмитро Пєсков.