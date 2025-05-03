У Фіцо заявили, що прем'єр поїде до Путіна на 9 травня, попри чутки про хворобу

Депутат владної партії каже, що голова уряду почуває себе добре як фізично, так і психологічно

Роберт Фіцо (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо все-таки планує відвідати Москву для участі у пропагандистському параді на 9 травня, попри чутки про хворобу політика. Про плани прем'єра заявив депутат його партії Smer Ян Ріхтер, передає газета Denník N.

За словами обранця, Фіцо почуває себе добре як фізично, так і психологічно.

Водночас Ріхтер не уточнив, чому прем'єр скасував свою участь в урочистостях на 1 травня.

"Можливо, через наближення 15 травня (Цього числа у 2024 році на Фіцо було скоєно замах. – Ред.), можливо, є також психологічна проблема, що він починає усвідомлювати, що могло статися", – розповів депутат.

Він підтвердив, що поїздка Фіцо до Москви 9 травня є чинною й зазначив, що прем'єр буде єдиним словацьким політиком на російському пропагандистському параді.

Раніше у медіа та соцмережах пов'язували чутки про хворобу Фіцо з небажанням прем'єра їхати до Москви на 9 травня.