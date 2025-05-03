У Фіцо заявили, що прем'єр поїде до Путіна на 9 травня, попри чутки про хворобу
Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо все-таки планує відвідати Москву для участі у пропагандистському параді на 9 травня, попри чутки про хворобу політика. Про плани прем'єра заявив депутат його партії Smer Ян Ріхтер, передає газета Denník N.
За словами обранця, Фіцо почуває себе добре як фізично, так і психологічно.
Водночас Ріхтер не уточнив, чому прем'єр скасував свою участь в урочистостях на 1 травня.
"Можливо, через наближення 15 травня (Цього числа у 2024 році на Фіцо було скоєно замах. – Ред.), можливо, є також психологічна проблема, що він починає усвідомлювати, що могло статися", – розповів депутат.
Він підтвердив, що поїздка Фіцо до Москви 9 травня є чинною й зазначив, що прем'єр буде єдиним словацьким політиком на російському пропагандистському параді.
Раніше у медіа та соцмережах пов'язували чутки про хворобу Фіцо з небажанням прем'єра їхати до Москви на 9 травня.
- 3 травня стало відомо, що проросійський президент Сербії Вучич був змушений скоротити візит до Сполучених Штатів через проблеми зі здоров’ям. Він також планував відвідати столицю країни-агресора на 9 травня, що могло б зірвати вступ Сербії до Євросоюзу. Згодом Вучича поклали на лікування до Військово-медичного госпіталю у Белграді.
- Президент Зеленський відмовився від запропонованого диктатором Путіним триденного перемир'я на роковини закінчення Другої світової, оскільки Україна, як і Штати, наполягають на 30-денному припиненню вогню. Зеленський зазначив, що Україна не гарантуватиме безпеку тим політикам, які поїдуть до Москви на 9 травня.
- Серед світових лідерів, які можуть взяти участь у путінському параді, є очільник Китаю Сі Цзіньпін.