Сибіга провів розмову з майбутнім німецьким колегою та запросив його до України на 9 травня

Йоганн Вадефуль від партії майбутнього канцлера Мерца є консерватором, який виступає за посилення підтримки України

Андрій Сибіга (Фото: Facebook міністра)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з майбутнім німецьким колегою Йоганном Вадефулем та запросив його відвідати Україну 9 травня. Допис відповідного змісту він опублікував у X.

"Я був радий провести першу телефонну розмову з Йоганном Вадефулем і привітати його з призначенням на посаду Федерального міністра закордонних справ Німеччини. Я також висловив нашу вдячність Фрідріху Мерцу за його вчорашню сильну промову, яка продемонструвала справжнє лідерство", – йдеться у дописі.

Сибіга проінформував Вадефуля про ситуацію на фронті та мирні зусилля України.

"Я ціную його послідовну особисту позицію на підтримку наших спільних принципів, а також його сьогоднішнє підтвердження того, що наступний німецький уряд збереже і посилить підтримку України", – зазначив український міністр.

Сибіга також запросив майбутнього колегу приєднатися до міністрів закордонних справ ЄС під час їхнього візиту до України 9 травня після його призначення.

9 квітня 2025 року німецькі консерватори та соціал-демократи уклали коаліційну угоду та домовилися про створення уряду.

28 квітня партія Мерца оголосила імена міністрів у новому уряді. Зокрема, на посаду очільника зовнішньополітичного відомства Німеччини висунуто 62-річного консерватора Йоганна Вадефуля.

6 травня Бундестаг має обрати Мерца на посаду канцлера.