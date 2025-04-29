Сибига провел разговор с будущим немецким коллегой и пригласил его в Украину на 9 мая

Андрей Сибига (Фото: Facebook министра)

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с будущим немецким коллегой Иоганном Вадефулем и пригласил его посетить Украину 9 мая. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

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"Я был рад провести первый телефонный разговор с Иоганном Вадефулем и поздравить его с назначением на должность Федерального министра иностранных дел Германии. Я также выразил нашу признательность Фридриху Мерцу за его вчерашнюю сильную речь, продемонстрировавшую настоящее лидерство", – говорится в сообщении.

Сибига проинформировал Вадефуля о ситуации на фронте и мирных усилиях Украины.

"Я ценю его последовательную личную позицию в поддержку наших общих принципов, а также его сегодняшнее подтверждение того, что следующее немецкое правительство сохранит и усилит поддержку Украины", – отметил украинский министр.

Сибига также пригласил будущего коллегу присоединиться к министрам иностранных дел ЕС во время их визита в Украину 9 мая после его назначения.

9 апреля 2025 года немецкие консерваторы и социал-демократы заключили коалиционное соглашение и договорились о создании правительства.

28 апреля партия Мерца объявила имена министров в новом правительстве. В частности, на должность главы внешнеполитического ведомства Германии выдвинут 62-летний консерватор Иоганн Вадефуль.

6 мая Бундестаг должен избрать Мерца на должность канцлера.