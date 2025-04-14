Германия выберет нового канцлера 6 мая
Немецкий Бундестаг соберется на заседание 6 мая для выборов нового федерального канцлера. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
Президент Бундестага Юлия Клекнер готовится созвать парламент для выборов нового главы правительства во вторник, 6 мая, при условии одобрения партиями коалиционного соглашения и соответствующего предложения от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Накануне, 9 апреля, немецкие консерваторы и социал-демократы заключили коалиционное соглашение и договорились о создании правительства. Новым канцлером должен стать лидер партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
- 12 апреля Мерц заявил, что Украина находится в состоянии войны, а "страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом ЕС".
- 14 апреля политик сообщил, что Берлин готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, но в координации с европейскими союзниками.