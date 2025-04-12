Будущий канцлер Германии заявил, что Украина вступит в НАТО и ЕС только после войны
Будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц выступает против вступления Украины как в НАТО, так и в Евросоюз, пока не закончится война. Об этом политик рассказал в интервью газете Handelsblatt, передает Zeit Online.
Он отметил, что Украина находится в состоянии войны, а "находящаяся в состоянии войны страна не может стать ни членом НАТО, ни членом ЕС".
Мерц заверил, что обещание членства Украины в Евросоюзе остается столь же актуальным, как и перспектива вступления в НАТО, но для обеих этих целей сначала должна закончиться война.
Также политик предостерег от недооценки выносливости РФ.
"Безжалостное истребление людей всегда было частью российской политики", – заметил он.
В этой связи мало надежды на то, "что война когда-нибудь решится сама собой, потому что страна [Россия] обескровлена, или что будет политическая реакция против режима", добавил Мерц.
- 12 февраля глава Пентагона США Хегсет назвал нереалистичными целями окончания войны вступление Украины в НАТО и ее возвращение к границам 2014 года. Его украинский коллега Умеров в ответ сказал, что "мы хотим и будем страной НАТО".
- 27 февраля президент Штатов Трамп заявил, что Украина в рамках прекращения войны "может забыть" о вступлении в НАТО.
- 4 апреля генсек Альянса заявил, что путь Украины к членству в НАТО необратим, однако это не будет частью соглашения по прекращению войны.