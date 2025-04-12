Будущий канцлер Германии заявил, что Украина вступит в НАТО и ЕС только после войны

Политик заявил, что "находящаяся в состоянии войны страна не может стать ни членом НАТО, ни членом ЕС"

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц выступает против вступления Украины как в НАТО, так и в Евросоюз, пока не закончится война. Об этом политик рассказал в интервью газете Handelsblatt, передает Zeit Online.

Он отметил, что Украина находится в состоянии войны, а "находящаяся в состоянии войны страна не может стать ни членом НАТО, ни членом ЕС".

Мерц заверил, что обещание членства Украины в Евросоюзе остается столь же актуальным, как и перспектива вступления в НАТО, но для обеих этих целей сначала должна закончиться война.

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Также политик предостерег от недооценки выносливости РФ.

"Безжалостное истребление людей всегда было частью российской политики", – заметил он.

В этой связи мало надежды на то, "что война когда-нибудь решится сама собой, потому что страна [Россия] обескровлена, или что будет политическая реакция против режима", добавил Мерц.