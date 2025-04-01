Глава МИД Литвы: Членство Украины в ЕС в 2030 году необходимо для безопасности Европы

По мнению Кястутиса Будриса, членство Украины принесет с собой суверенитет, процветание и стремление к развитию

Кястутис Будрис, второй слева (Фото: Евгения Мазур / LIGA.net)

Украина имеет реальную возможность стать членом Евросоюза уже 1 января 2030 года, и это важный шаг для обеспечения безопасности Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время мероприятия, посвященного запуску программы Ukraine2EU, направленной на поддержание Украины в процессе подготовки к вступлению и полноправному членству в ЕС, сообщает корреспондентка LIGA.net.

Будрис подчеркнул, что Литва, сама за 25 лет прошедшая путь от переговоров с ЕС до членства, и уже 21 год является членом блока, готова поделиться своим опытом и оказать всестороннюю помощь Украине в этом процессе.

Он вспомнил, как другие страны, в частности Дания, поддерживали Литву во время ее подготовки к вступлению.

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"Мы верим в это [членство Украины в ЕС], и я действительно верю, что с членством Украины в ЕС мы можем быть геополитическим игроком в мире, и это единственная гарантия безопасности и безопасности Евросоюза в глобальное непредсказуемое время, и это то, что нам нужно", – подчеркнул глава литовской дипломатии.

Он добавил, что членство Украины принесет с собой суверенитет, процветание и стремление к развитию. Глава МИД Литвы отметил, что дата вступления Украины в ЕС – 1 января 2030 года – не просто идея, а вполне достижимая цель.

"Точная дата, которую упоминал мой президент, это не просто идея, что "давайте поставим дату", мы верим, что мы можем это сделать, и в 2030 году, 1 января, вы можете стать членом Европейского Союза, и это достижимо", – подчеркнул Будрис.

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.

23 июня Украина стала кандидатом в члены ЕС.

14 декабря 2023 года ЕС принял решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в блок.