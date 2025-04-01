Евросоюз запускает программу для поддержки Украины на пути вступления в блок
Европейский Союз официально запускает программу Ukraine2EU, направленную на поддержку Украины в процессе подготовки к вступлению и членству в блоке. Об этом сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
Программу инициировали ЕС, Литва и Дания, к которым присоединилась Швеция. Она планирует в сотрудничестве с властями и гражданским обществом поддерживать Украину на всех этапах подготовки к членству в ЕС.
Программа направлена на усиление возможностей Украины координировать процесс вступления в ЕС и внедрять необходимые для этого реформы.
Также Ukraine2EU будет работать над расширением юридической экспертизы для адаптации украинских законов к стандартам ЕС и улучшением возможностей институтов по переводу acquis Евросоюза (свода правовых норм).
Кроме того, программа планирует повышать осведомленность, понимание процесса вступления Украины в ЕС и связанных с этим реформ.
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