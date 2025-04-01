Євросоюз запускає програму для підтримки України на шляху вступу до блоку

Програма Ukraine2EU орієнтована на підтримку України на всіх етапах підготовки до членства в ЄС

Будівля Європейської комісії (Фото: depositphotos.com)

Європейський Союз офіційно запускає програму Ukraine2EU, спрямовану на підтримку України в процесі підготовки до вступу та членства у блоці. Про це повідомив Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

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Програму ініціювали ЄС, Литва та Данія, до яких доєдналася Швеція. Вона планує у співпраці з владою та громадянським суспільством підтримувати Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС.

Програма спрямована на посилення спроможності України координувати процес вступу в ЄС і впроваджувати необхідні для цього реформи.

Також Ukraine2EU працюватиме над розширенням юридичної експертизи для адаптації українських законів до стандартів ЄС і покращенням спроможностей інституцій щодо перекладу acquis Євросоюзу (зведення правових норм).

Окрім цього, програма планує підвищувати обізнаність, розуміння процесу вступу України до ЄС і пов'язаних з цим реформ.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

23 червня Україна стала кандидатом у члени ЄС.

14 грудня 2023 року ЄС ухвалив рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до блоку.