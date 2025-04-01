Глава МЗС Литви: Членство України в ЄС у 2030 році є необхідним для безпеки Європи

Кястутіс Будріс, другий ліворуч (Фото: Євгенія Мазур / LIGA.net)

Україна має реальну можливість стати членом Євросоюзу вже 1 січня 2030 року, і це є важливим кроком для гарантування безпеки Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час заходу, присвяченого запуску програми Ukraine2EU, яка має на меті підтримати Україну в процесі підготовки до вступу та повноправного членства в ЄС, повідомляє кореспондентка LIGA.net. Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Будріс наголосив, що Литва, яка сама за 25 років пройшла шлях від переговорів з ЄС до членства, і вже 21 рік є членом блоку, готова поділитися своїм досвідом та надати всебічну допомогу Україні в цьому процесі.

Він згадав, як інші країни, зокрема Данія, підтримували Литву під час її підготовки до вступу .

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"Ми віримо в це [членство України в ЄС], і я справді вірю, що з членством України в ЄС ми можемо бути геополітичним гравцем у світі, і це єдина гарантія безпеки та безпеки Євросоюзу в глобальні непередбачувані часи, і це те, що нам потрібно", – підкреслив глава литовської дипломатії.

Він додав, що членство України принесе із собою суверенітет, процвітання та прагнення до розвитку. Глава МЗС Литви зазначив, що дата вступу України в ЄС – 1 січня 2030 року – не є просто ідеєю, а цілком досяжною метою.

"Точна дата, яку згадував мій президент, це не просто ідея, що "нумо поставмо дату", ми віримо, що ми можемо це зробити, і у 2030 році, 1 січня, ви можете стати членом Європейського Союзу, і це досяжно", – наголосив Будріс.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

23 червня Україна стала кандидатом у члени ЄС.

14 грудня 2023 року ЄС ухвалив рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до блоку.