Рютте подтвердил, что путь Украины к членству в НАТО необратим
Путь Украины к членству в НАТО необратим, однако это не будет частью соглашения о прекращении войны. Об этом на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
У Рютте спросили, может ли он подтвердить, что путь Украины к членству в НАТО необратим, и есть ли этот вопрос в повестке мирных переговоров.
Он заявил, что решение июльского саммита НАТО в Вашингтоне остается в силе и подтвердил, что путь Украины к членству – необратим.
По его словам, в настоящее время Альянс строит мост с Украиной, достигая оперативной совместимости с НАТО, насколько это возможно.
"Но Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения", – уточнил Рютте.
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