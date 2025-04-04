Рютте підтвердив, що шлях України до членства в НАТО незворотній

Генсек Альянсу наголосив, що Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди

Марк Рютте (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Шлях України до членства в НАТО незворотній, однак це не буде частиною угоди щодо припинення війни. Про це на брифінгу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

У Рютте запитали, чи може він підтвердити, що шлях України до членства в НАТО незворотній, і чи це питання є на порядку денному мирних переговорів.

Він заявив, що рішення липневого саміту НАТО у Вашингтоні залишається чинним й підтвердив, що шлях України до членства – незворотній.

За його словами, наразі Альянс будує міст з Україною, досягаючи оперативної сумісності з НАТО, наскільки це можливо.

"Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди", – уточнив Рютте.