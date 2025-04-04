Рютте підтвердив, що шлях України до членства в НАТО незворотній
Шлях України до членства в НАТО незворотній, однак це не буде частиною угоди щодо припинення війни. Про це на брифінгу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
У Рютте запитали, чи може він підтвердити, що шлях України до членства в НАТО незворотній, і чи це питання є на порядку денному мирних переговорів.
Він заявив, що рішення липневого саміту НАТО у Вашингтоні залишається чинним й підтвердив, що шлях України до членства – незворотній.
За його словами, наразі Альянс будує міст з Україною, досягаючи оперативної сумісності з НАТО, наскільки це можливо.
"Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди", – уточнив Рютте.
- 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні відбувся саміт НАТО. На ньому ухвалили декларацію, в якій йдеться про невідворотність членства України в Альянсі.
- 12 лютого 2025 року міністр оборони США Гегсет повідомив, що звільнення України до кордонів перед 2014 роком та її вступ у НАТО є нереалістичними цілями.
- 27 лютого Трамп сказав, що Україна "може забути" про членство в Альянсі.