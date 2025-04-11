Польша сомневается в открытии первого кластера по вступлению Украины в ЕС из-за Венгрии

Министр по вопросам ЕС в правительстве Польши Адам Шлапка заявил, что 26 стран хотят открыть первый кластер в переговорах о членстве Украины

Адам Шлапка (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Польша, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, стремится открыть первый переговорный кластер по членству Украины в блоке, но этому препятствует Венгрия. Министр по вопросам ЕС в правительстве Польши Адам Шлапка считает, что шансов становится все меньше, передает Business Insider.

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По его словам, Польша и еще 25 стран хотят открыть первый кластер по переговорам о членстве Украины, но Венгрия выступает против.

"Мы работаем над расширением ЕС в соответствии с принципом, что процесс расширения является важным элементом политики обеспечения стабильности ЕС. Мы работаем, например, с Албанией, где все идет достаточно хорошо. Переговоры с Украиной тоже идут хорошо, но есть политические трудности", – сказал Шлапка.

Польский министр отметил, что хотя ускорение расширения ЕС изначально было одним из приоритетов Польши во время ее председательства, шансы начать первый переговорный кластер с Украиной пока "значительно снизились".

"До конца нашего председательства осталось 82 дня, и мы внимательно следим за временем, потому что еще многое нужно сделать. Если все же не удастся открыть первый кластер, мы сосредоточимся на других направлениях, чтобы быть готовыми к любым политическим сценариям", –подытожил он.