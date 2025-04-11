Польша сомневается в открытии первого кластера по вступлению Украины в ЕС из-за Венгрии
Польша, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, стремится открыть первый переговорный кластер по членству Украины в блоке, но этому препятствует Венгрия. Министр по вопросам ЕС в правительстве Польши Адам Шлапка считает, что шансов становится все меньше, передает Business Insider.
По его словам, Польша и еще 25 стран хотят открыть первый кластер по переговорам о членстве Украины, но Венгрия выступает против.
"Мы работаем над расширением ЕС в соответствии с принципом, что процесс расширения является важным элементом политики обеспечения стабильности ЕС. Мы работаем, например, с Албанией, где все идет достаточно хорошо. Переговоры с Украиной тоже идут хорошо, но есть политические трудности", – сказал Шлапка.
Польский министр отметил, что хотя ускорение расширения ЕС изначально было одним из приоритетов Польши во время ее председательства, шансы начать первый переговорный кластер с Украиной пока "значительно снизились".
"До конца нашего председательства осталось 82 дня, и мы внимательно следим за временем, потому что еще многое нужно сделать. Если все же не удастся открыть первый кластер, мы сосредоточимся на других направлениях, чтобы быть готовыми к любым политическим сценариям", –подытожил он.
- 14 марта 2025 года президент Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходима поддержка всех стран – членов блока.
- Герт Ян Купман, генеральный директор департамента Еврокомиссии по соседству и переговорам о расширении (NEAR), подтверждал, что целью Еврокомиссии является открытие всех переговорных кластеров с Украиной в этом году.