В ЕС хотят открыть все переговорные кластеры с Украиной в этом году — европейский чиновник
Цель Еврокомиссии – открытие всех переговорных кластеров с Украиной в этом году. Об этом заявил Герт Ян Купман, генеральный директор департамента Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению (NEAR), передает корреспондент LIGA.net.
"Как человек, ответственный за эти переговоры на техническом уровне, могу подтвердить, что мы сможем открыть все кластеры в этом году, и это цель моего департамента", – сказал он.
В то же время для того, чтобы это сделать формально через межправительственные конференции, необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС. При этом Купман не исключает, что одно из государств не согласится.
"Думаю, 26 стран более или менее готовы, а одна – еще не совсем. Оптимизм – это хорошо, но уверенность важнее. Поэтому, думаю, важно обсуждать, как мы принимаем решение", – заявил европейский чиновник.
14 марта 2025 года президент Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходима поддержка всех стран – членов блока.