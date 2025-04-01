В ЕС хотят открыть все переговорные кластеры с Украиной в этом году — европейский чиновник

Герт Ян Купман выразил надежду, что Еврокомиссия сможет открыть все переговорные кластеры с Украиной в этом году, и это цель его департамента

Герт Ян Купман (Фото: College of Europe in Natolin)

Цель Еврокомиссии – открытие всех переговорных кластеров с Украиной в этом году. Об этом заявил Герт Ян Купман, генеральный директор департамента Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению (NEAR), передает корреспондент LIGA.net.

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"Как человек, ответственный за эти переговоры на техническом уровне, могу подтвердить, что мы сможем открыть все кластеры в этом году, и это цель моего департамента", – сказал он.

В то же время для того, чтобы это сделать формально через межправительственные конференции, необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС. При этом Купман не исключает, что одно из государств не согласится.

"Думаю, 26 стран более или менее готовы, а одна – еще не совсем. Оптимизм – это хорошо, но уверенность важнее. Поэтому, думаю, важно обсуждать, как мы принимаем решение", – заявил европейский чиновник.