Еврокомиссия оценила опрос Венгрии об Украине в ЕС: Отказаться от страны – ошибка

Представитель ЕК отметил, что расширение блока отвечает интересам новых и уже существующих стран-членов

Виктор Орбан (Иллюстративное фото: EPA)

Европейская комиссия расценивает венгерский национальный опрос об украинской интеграции в ЕС как внутреннее дело Будапешта, но считает "ошибкой" отказ от включения Украины в блок. Об этом заявил спикер ЕК Маркус Ламмерт во время брифинга, передает Укринформ.

"Такая инициатива [венгерского опроса] – дело национальной власти. С нашей стороны позиция четкая: расширение является и остается приоритетом для этой Европейской комиссии. Украина принадлежит к европейской семье, именно поэтому ЕС открыл переговоры о вхождении Украины в июне 2024 года", – акцентировал чиновник.

Он подчеркнул, что Украина доказала свою решимость продвигаться по пути евроинтеграции и добивается значительных результатов в реформах по преобразованию страны, одновременно продолжая бороться за собственное выживание и обороняясь против агрессии РФ.

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Ламмерт отметил, что политика расширения Евросоюза "более чем когда-либо ранее является стратегической инвестицией в долгосрочный мир, стабильность, благосостояние и безопасность" всего континента.

"Мы не должны совершать ошибку – речь идет о нашей собственной безопасности, поскольку не будет европейской безопасности без безопасности Украины", – пояснил спикер.

Он отметил, что расширение блока отвечает интересам новых и уже существующих стран-членов.

По словам Ламмерта, сейчас "момент водораздела для Европы, поэтому нет места для колебаний".

"Еврокомиссия намерена продолжать поддерживать всех партнеров в процессе расширения, в том числе Украину, и добиваться устойчивого прогресса на пути их вхождения в ЕС", – подытожил чиновник.

8 марта Орбан захотел проведения национального опроса об Украине в ЕС. Глава МИД Польши Сикорский заявил, что интересно было бы увидеть референдум о Венгрии.

14 марта президент Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходима поддержка всех стран – членов блока.

29 марта венгерское правительство сообщило, что вместе с бюллетенями для опроса власти направят своим гражданам перечень с пропагандистскими "контраргументами" против вступления Украины в ЕС.