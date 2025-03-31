Польша убеждает Венгрию не блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
Польское председательство в Европейском Союзе убеждает Венгрию в необходимости открытия в этом полугодии первого переговорного кластера о членстве Украины в организации. Об этом сообщил министр по вопросам ЕС Польши Адам Шлапка, подытоживая первые три месяца председательства Варшавы, передает Укринформ.
По его словам, поддержка Украины со стороны ЕС постоянно продолжается, передаются очередные транши помощи.
"Мы также пытаемся продвигаться в вопросах расширения. Мы все время пытаемся убеждать наших партнеров, прежде всего имею в виду венгерских партнеров, чтобы во время польского председательства можно было открыть первый переговорный кластер", — заявил Шлапка.
В то же время министр назвал продолжение санкционной политики против России "непростой задачей" во время председательства Польши.
Он напомнил, что в январе были продлены все 15 пакетов санкций против РФ, а в феврале – утвержден 16-й.
- 28 февраля 2025 года Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику Венгрии.
- 6 марта на экстренном саммите 27 лидеров ЕС Венгрия стала единственной страной, отказавшейся одобрить совместное заявление об усилении вооружения Украины.
- 8 марта Орбан захотел опрос по Украине в ЕС. Сикорский заявил, что интересно было бы увидеть референдум по Венгрии.
- 17 марта Сикорский сказал, что Венгрия блокирует начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.