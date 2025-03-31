Польша убеждает Венгрию не блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Польша во время своего председательства стремится открыть первый переговорный кластер

Адам Шлапка (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Польское председательство в Европейском Союзе убеждает Венгрию в необходимости открытия в этом полугодии первого переговорного кластера о членстве Украины в организации. Об этом сообщил министр по вопросам ЕС Польши Адам Шлапка, подытоживая первые три месяца председательства Варшавы, передает Укринформ.

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По его словам, поддержка Украины со стороны ЕС постоянно продолжается, передаются очередные транши помощи.

"Мы также пытаемся продвигаться в вопросах расширения. Мы все время пытаемся убеждать наших партнеров, прежде всего имею в виду венгерских партнеров, чтобы во время польского председательства можно было открыть первый переговорный кластер", — заявил Шлапка.

В то же время министр назвал продолжение санкционной политики против России "непростой задачей" во время председательства Польши.

Он напомнил, что в январе были продлены все 15 пакетов санкций против РФ, а в феврале – утвержден 16-й.