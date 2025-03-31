Польша убеждает Венгрию не блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
Адам Шлапка (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Польское председательство в Европейском Союзе убеждает Венгрию в необходимости открытия в этом полугодии первого переговорного кластера о членстве Украины в организации. Об этом сообщил министр по вопросам ЕС Польши Адам Шлапка, подытоживая первые три месяца председательства Варшавы, передает Укринформ.

По его словам, поддержка Украины со стороны ЕС постоянно продолжается, передаются очередные транши помощи.

"Мы также пытаемся продвигаться в вопросах расширения. Мы все время пытаемся убеждать наших партнеров, прежде всего имею в виду венгерских партнеров, чтобы во время польского председательства можно было открыть первый переговорный кластер", — заявил Шлапка.

В то же время министр назвал продолжение санкционной политики против России "непростой задачей" во время председательства Польши.

Он напомнил, что в январе были продлены все 15 пакетов санкций против РФ, а в феврале – утвержден 16-й.

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