Польща переконує Угорщину не блокувати переговори про вступ України в Євросоюз

Польща під час свого головування прагне відкрити перший переговорний кластер

Адам Шлапка (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Польське головування в Європейському Союзі переконує Угорщину у необхідності відкриття у цьому півріччі першого переговорного кластера про членство України в організації. Про це повідомив міністр з питань ЄС Польщі Адам Шлапка, підсумовуючи перші три місяці головування Варшави, передає Укрінформ.

За його словами, підтримка України з боку ЄС весь час триває, передаються чергові транші допомоги.

"Ми також намагаємося просуватися у питаннях розширення. Ми весь час намагаємося переконувати наших партнерів, насамперед маю на увазі угорських партнерів, щоб під час польського головування можна було відкрити перший переговорний кластер", – заявив Шлапка.

Водночас міністр назвав продовження санкційної політики проти Росії "непростим завданням" під час головування Польщі.

Він нагадав, що в січні було продовжено всі 15 пакетів санкцій проти РФ, а в лютому – затверджено 16-й.