Польща переконує Угорщину не блокувати переговори про вступ України в Євросоюз
Польське головування в Європейському Союзі переконує Угорщину у необхідності відкриття у цьому півріччі першого переговорного кластера про членство України в організації. Про це повідомив міністр з питань ЄС Польщі Адам Шлапка, підсумовуючи перші три місяці головування Варшави, передає Укрінформ.
За його словами, підтримка України з боку ЄС весь час триває, передаються чергові транші допомоги.
"Ми також намагаємося просуватися у питаннях розширення. Ми весь час намагаємося переконувати наших партнерів, насамперед маю на увазі угорських партнерів, щоб під час польського головування можна було відкрити перший переговорний кластер", – заявив Шлапка.
Водночас міністр назвав продовження санкційної політики проти Росії "непростим завданням" під час головування Польщі.
Він нагадав, що в січні було продовжено всі 15 пакетів санкцій проти РФ, а в лютому – затверджено 16-й.
- 28 лютого 2025 року Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу зруйнує економіку Угорщини.
- 6 березня на екстреному саміті 27 лідерів ЄС Угорщина стала єдиною країною, яка відмовилася схвалити спільну заяву про посилення озброєння України.
- 8 березня Орбан захотів опитування щодо України у ЄС. Сікорський заявив, що цікаво було б побачити референдум про Угорщину.
- 17 березня Сікорський сказав, що Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС.