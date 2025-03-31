Єврокомісія оцінила опитування Угорщини про Україну в ЄС: Відмовитися від країни – помилка

Речник ЄК зауважив, що розширення блоку відповідає інтересам нових та вже наявних країн-членів

Віктор Орбан (Ілюстративне фото: EPA)

Європейська комісія розцінює угорське національне опитування про українську інтеграцію до ЄС як внутрішню справу Будапешта, але вважає "помилкою" відмову від включення України до блоку. Про це заявив речник ЄК Маркус Ламмерт під час брифінгу, передає Укрінформ.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Така ініціатива [угорського опитування] є справою національної влади. З нашого боку позиція чітка: розширення є і залишається пріоритетом для цієї Європейської комісії. Україна належить до європейської родини, саме тому ЄС відкрив переговори про входження України у червні 2024 року", – акцентував посадовець.

Він наголосив, що Україна довела свою рішучість просуватися шляхом євроінтеграції та досягає значних результатів у реформах з перетворення країни, водночас продовжуючи боротися за власне виживання та обороняючись проти агресії РФ.

Читайте також Польща переконує Угорщину не блокувати переговори про вступ України до Євросоюзу

Ламмерт зазначив, що політика розширення Євросоюзу "більш ніж будь-коли раніше є стратегічною інвестицією у довгостроковий мир, стабільність, добробут та безпеку" усього континенту.

"Ми не маємо робити помилку – йдеться про нашу власну безпеку, оскільки не буде європейської безпеки без безпеки України", – пояснив речник.

Він зауважив, що розширення блоку відповідає інтересам нових та вже наявних країн-членів.

За словами Ламмерта, наразі "момент водорозділу для Європи, тож зараз немає місця для коливань".

"Єврокомісія має намір продовжувати підтримувати всіх партнерів у процесі розширення, включно з Україною, та досягати сталого прогресу на шляху їх входження до ЄС", – підсумував посадовець.

8 березня Орбан захотів проведення національного опитування щодо України у ЄС. Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, що цікаво було б побачити референдум про Угорщину.

14 березня президент Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики та безпеки потрібна підтримка усіх країн – членів блоку.

29 березня угорський уряд повідомив, що разом з бюлетенями для опитування влада надішле своїм громадянам перелік з пропагандистськими "контраргументами" проти вступу України до ЄС.