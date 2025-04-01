У ЄС хочуть відкрити всі переговорні кластери з Україною цього року — європейський чиновник

Герт Ян Купман висловив сподівання, що Єврокомісія зможе відкрити всі переговорні кластери з Україною цього року, і це є метою його департаменту

Герт Ян Купман (Фото: College of Europe in Natolin)

Метою Єврокомісії є відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року. Про це заявив Герт Ян Купман, генеральний директор департаменту Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення (NEAR), передає кореспондентка LIGA.net.

"Як людина, відповідальна за ці переговори на технічному рівні, можу підтвердити, що ми зможемо відкрити всі кластери цього року, і це є метою мого департаменту", – сказав він.

Водночас для того, щоб це зробити формально через міжурядові конференції, потрібна згода усіх 27 країн-членів ЄС. Однак Купман не виключає, що одна з держав не погодиться.

"Думаю, 26 країн більше-менше готові, а одна — ще не зовсім. Оптимізм — це добре, але певність важливіша. Тому, думаю, важливо обговорювати, як ми ухвалюємо рішення", – заявив європейський чиновник.