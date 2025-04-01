У ЄС хочуть відкрити всі переговорні кластери з Україною цього року — європейський чиновник
Метою Єврокомісії є відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року. Про це заявив Герт Ян Купман, генеральний директор департаменту Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення (NEAR), передає кореспондентка LIGA.net.
"Як людина, відповідальна за ці переговори на технічному рівні, можу підтвердити, що ми зможемо відкрити всі кластери цього року, і це є метою мого департаменту", – сказав він.
Водночас для того, щоб це зробити формально через міжурядові конференції, потрібна згода усіх 27 країн-членів ЄС. Однак Купман не виключає, що одна з держав не погодиться.
"Думаю, 26 країн більше-менше готові, а одна — ще не зовсім. Оптимізм — це добре, але певність важливіша. Тому, думаю, важливо обговорювати, як ми ухвалюємо рішення", – заявив європейський чиновник.
14 березня 2025 року президент Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики та безпеки потрібна підтримка усіх країн – членів блоку.