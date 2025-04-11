Польща сумнівається у відкритті першого кластера щодо вступу України до ЄС через Угорщину

Міністр з питань ЄС в уряді Польщі Адам Шлапка заявив, що 26 європейських країн хочуть відкрити перший кластер у переговорах про членство України

Адам Шлапка (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Польща, яка зараз головує у Раді Євросоюзу, прагне відкрити перший переговорний кластер щодо членства України у блоці, але цьому перешкоджає Угорщина. Міністр з питань ЄС в уряді Польщі Адам Шлапка вважає, що шансів стає все менше, передає Business Insider.

За його словами, Польща та ще 25 країн хочуть відкрити перший кластер у переговорах про членство України, але Угорщина виступає проти.

"Ми працюємо над розширенням ЄС відповідно до принципу, що процес розширення є важливим елементом політики забезпечення стабільності ЄС. Ми працюємо, наприклад, з Албанією, де все йде досить добре. Переговори з Україною також йдуть добре, але маємо політичні труднощі", – сказав Шлапка.

Польський міністр зазначив, що хоча прискорення розширення ЄС із самого початку було одним із пріоритетів Польщі під час її головування, шанси розпочати перший переговорний кластер з Україною поки що "значно знизилися".

"До кінця нашого головування залишилось 82 дні, і ми уважно стежимо за часом, бо ще багато потрібно зробити. Якщо все ж не вдасться відкрити перший кластер, ми зосередимось на інших напрямах, щоб бути готовими до будь-яких політичних сценаріїв", – підсумував він.