Глава Евродипломатии поддержала заявление Мерца о ракетах Taurus для Украины

По ее слова, союзники должны делать больше для поддержки Украины

Кая Каллас (Фото: x.com/kajakallas)

Глава евродипломатии Кая Каллас приветствовала позицию вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Свое мнение она озвучила на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, передает ntv.

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"Конечно, каждое государство-член делает то, что может, но я думаю, что послание предельно ясно", – сказала она.

Каллас подчеркнула, что союзники должны делать больше для того, чтобы Украина могла защитить себя от атак России.

Перед этим Мерц заявил, что Берлин готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, но в координации с европейскими союзниками. По его словам, эти ракеты могут использоваться для ударов по таким целям, как Крымский мост.

В то же время в Кремле заявили, что поставки Taurus приведут якобы к "неминуемой эскалации и напряженности" на фронте.