Глава Євродипломатії підтримала заяву Мерца про ракети Taurus для України

За її словами, союзники мають робити більше для підтримки України

Кая Каллас (Фото: x.com/kajakallas)

Глава євродипломатії Кая Каллас привітала позицію ймовірного майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про постачання крилатих ракет Taurus Україні. Свою думку вона озвучила на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє ntv.

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"Звичайно, кожна держава-член робить те, що може, але я думаю, що послання гранично зрозуміле", – сказала вона.

Каллас наголосила, що союзники мають робити більше для того, щоб Україна могла захистити себе від атак Росії.

Перед цим Мерц заявив, що Берлін готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus, але у координації з європейськими союзниками. За його словами, ці ракети можуть використовуватися для ударів по таких цілях як Кримський міст.

Водночас у Кремлі заявили, що постачання Taurus призведе нібито до "неминучої ескалації та напруженості" на фронті.