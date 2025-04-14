Мерц заявив про готовність передати Україні Taurus, але в координації з союзниками

Майбутній канцлер Німеччини припустив, що ракети можуть бути використані для ударів по Кримському мосту

Фрідріх Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus, але в координації з європейськими союзниками, підтвердивши свою минулу позицію. Про це він сказав в інтерв'ю суспільному мовнику ARD.

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"Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці це роблять, французи це роблять, і американці роблять це в будь-якому випадку. Це має бути спільно погоджено. І якщо це погоджено, то Німеччина має взяти участь", – сказав Мерц.

Він припустив, що ракети Taurus можуть бути використані для ударів по таких цілях, як Кримський міст.

Майбутній канцлер Німеччини засудив ракетні удари Росії по Сумах, де загинули 34 людини та ще 117 отримали поранення, як "серйозний воєнний злочин" і сказав, що Україні потрібна допомога, щоб "просунутися вперед" у війні.

Він заявив, що атака на Суми – це "те, що Путін робить із тими, хто говорить з ним про припинення вогню". Мерц наголосив на необхідності поставити Україну у вигідне становище та змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки.

Посилаючись на зусилля президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду між Росією та Україною, майбутній канцлер Німеччини попередив, що Путін не буде "позитивно реагувати на слабкість і мирні пропозиції".

Він додав, що у якийсь момент Путін "повинен визнати безнадійність цієї війни, а це означає, що ми маємо допомогти Україні".

ДОВІДКА. Taurus – німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності, що призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей, включно з важливими точковими та протяжними об'єктами, без заходу літака-носія в зону протиповітряної оборони противника. Її дальність оцінюється у понад 500 кілометрів. Taurus є конкурентом англо-французької крилатої ракети Storm Shadow.