Мерц заявив про готовність передати Україні Taurus, але в координації з союзниками
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus, але в координації з європейськими союзниками, підтвердивши свою минулу позицію. Про це він сказав в інтерв'ю суспільному мовнику ARD.
"Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці це роблять, французи це роблять, і американці роблять це в будь-якому випадку. Це має бути спільно погоджено. І якщо це погоджено, то Німеччина має взяти участь", – сказав Мерц.
Він припустив, що ракети Taurus можуть бути використані для ударів по таких цілях, як Кримський міст.
Майбутній канцлер Німеччини засудив ракетні удари Росії по Сумах, де загинули 34 людини та ще 117 отримали поранення, як "серйозний воєнний злочин" і сказав, що Україні потрібна допомога, щоб "просунутися вперед" у війні.
Він заявив, що атака на Суми – це "те, що Путін робить із тими, хто говорить з ним про припинення вогню". Мерц наголосив на необхідності поставити Україну у вигідне становище та змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки.
Посилаючись на зусилля президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду між Росією та Україною, майбутній канцлер Німеччини попередив, що Путін не буде "позитивно реагувати на слабкість і мирні пропозиції".
Він додав, що у якийсь момент Путін "повинен визнати безнадійність цієї війни, а це означає, що ми маємо допомогти Україні".
- У травні 2023 року німецький парламентар Маркус Фабер закликав уряд канцлера Шольца передати Україні ракети Taurus.
- Згодом про ракети попросила вже й Україна. У червні міністр оборони Німеччини Пісторіус не погодився з цим запитом.
- У липні до передання Україні ракет закликали німецькі політики з коаліції влади й опозиції.
- У вересні німецька парламентарка Штрак-Циммерман заявила, що передання ракет блокує тільки Шольц.
- У жовтні 2024 року Мерц підтримав передання ракет Україні за умови відмови Путіна припинити удари по цивільній інфраструктурі. У листопаді він заявив, що передав би ракети та дозволив бити ними вглиб Росії, якби вона протягом доби не виконала ультиматум щодо припинення війни.