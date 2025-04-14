Мерц заявил о готовности передать Украине Taurus, но в координации с союзниками

Будущий канцлер Германии предположил, что ракеты могут быть использованы для ударов по Крымскому мосту

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, но в координации с европейскими союзниками, подтвердив свою прошлую позицию. Об этом он сказал в интервью общественному вещателю ARD.

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"Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, и американцы делают это в любом случае. Это должно быть совместно согласовано. И если это согласовано, то Германия должна принять участие", – сказал Мерц.

Он предположил, что ракеты Taurus могут использоваться для ударов по таким целям, как Крымский мост.

Будущий канцлер Германии осудил ракетные удары России по Сумам, где погибли 34 человека и еще 117 получили ранения, как "серьезное военное преступление" и сказал, что Украине нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" в войне.

Он заявил, что атака на Сумы – это "то, что Путин делает с теми, кто говорит с ним о прекращении огня". Мерц подчеркнул необходимость поставить Украину в выгодное положение и заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки.

Ссылаясь на усилия президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, будущий канцлер Германии предупредил, что Путин не будет "положительно реагировать на слабость и мирные предложения".

Он добавил, что в какой-то момент Путин "должен признать безнадежность этой войны, а это значит, что мы должны помочь Украине".

СПРАВКА. Taurus – немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, которая предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону противовоздушной обороны противника. Ее дальность оценивается в более 500 километров. Taurus является конкурентом англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow.