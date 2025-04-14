Мерц заявил о готовности передать Украине Taurus, но в координации с союзниками
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, но в координации с европейскими союзниками, подтвердив свою прошлую позицию. Об этом он сказал в интервью общественному вещателю ARD.
"Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, и американцы делают это в любом случае. Это должно быть совместно согласовано. И если это согласовано, то Германия должна принять участие", – сказал Мерц.
Он предположил, что ракеты Taurus могут использоваться для ударов по таким целям, как Крымский мост.
Будущий канцлер Германии осудил ракетные удары России по Сумам, где погибли 34 человека и еще 117 получили ранения, как "серьезное военное преступление" и сказал, что Украине нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" в войне.
Он заявил, что атака на Сумы – это "то, что Путин делает с теми, кто говорит с ним о прекращении огня". Мерц подчеркнул необходимость поставить Украину в выгодное положение и заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки.
Ссылаясь на усилия президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, будущий канцлер Германии предупредил, что Путин не будет "положительно реагировать на слабость и мирные предложения".
Он добавил, что в какой-то момент Путин "должен признать безнадежность этой войны, а это значит, что мы должны помочь Украине".
- В мае 2023 года немецкий парламентарий Маркус Фабер призвал правительство канцлера Шольца передать Украине ракеты Taurus.
- Через некоторое время ракеты попросила уже и Украина. В июне министр обороны Германии Писториус не согласился с этим запросом.
- В июле к передаче Украине ракет призвали германские политики из правящей коалиции и оппозиции.
- В сентябре немецкий парламентарий Штрак-Циммерман заявила, что передачу ракет блокирует только Шольц.
- В октябре 2024 года Мерц поддержал передачу ракет Украине при условии отказа Путина прекратить удары по гражданской инфраструктуре. В ноябре он заявил, что передал бы ракеты и позволил бить ими вглубь России, если бы она на протяжении суток не выполнила ультиматум касательно прекращения войны.