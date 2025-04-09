Немецкие консерваторы и социал-демократы заключили коалиционное соглашение: о чем оно

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА / CHRISTOPH SOEDER)

Блок германских консервативных партий ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) объявили о заключении коалиционного соглашения. О деталях пишет Tagesschau.

Исходя из соглашения, партии договорились создать комиссию по обновлению правил долгового ограничения и снижать налоги на 1% ежегодно с 2028 года.

Также они согласились отменить возможность получения гражданства Германии за три года, ввести добровольную военную службу и уменьшить расходы бюджета, в частности на международные организации.

В соглашении также рассматривается проблема нелегальной миграции: на два года будет приостановлено воссоединение семей, прекращены программы добровольного приема беженцев, а список безопасных стран для депортации расширен. Кроме того, будет усилен контроль на границах Германии.

Новая коалиция будет иметь 328 мест в Бундестаге из 630. Ожидается, что Фридрих Мерц станет канцлером Германии уже 7 мая, заменив Олафа Шольца.

Ранее, 9 апреля, партии Мерца и Шольца договорились о создании правительства.

23 февраля 2025 года в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых победил блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

Кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС является Фридрих Мерц.

25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.