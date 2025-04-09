Німецькі консерватори та соціал-демократи уклали коаліційну угоду: про що вона

Очікується, що Фрідріх Мерц стане канцлером Німеччини вже 7 травня, замінивши Олафа Шольца

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА / CHRISTOPH SOEDER)

Блок німецьких консервативних партій ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) оголосили про укладення коаліційної угоди. Про деталі пише Tagesschau.

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Згідно з угодою, партії домовилися створити комісію для оновлення правил боргового обмеження та знижувати податки на 1% щорічно з 2028 року.

Також вони погодилися скасувати можливість отримання громадянства Німеччини за три роки, запровадити добровільну військову службу та зменшити витрати бюджету, зокрема на міжнародні організації.

В угоді також розглядається проблема нелегальної міграції: на два роки буде призупинено возз'єднання сімей, припинено програми добровільного приймання біженців, а список безпечних країн для депортації розширено. Крім того, буде посилено контроль на кордонах Німеччини.

Нова коаліція матиме 328 місць у Бундестазі з 630. Очікується, що Фрідріх Мерц стане канцлером Німеччини вже 7 травня, замінивши Олафа Шольца.

Раніше, 9 квітня, партії Мерца та Шольца домовилися про створення уряду.

23 лютого 2025 року у Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори, на яких переміг блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС).

Кандидатом у канцлери від ХДС/ХСС є Фрідріх Мерц.

25 березня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца і 14 міністрів його кабінету.