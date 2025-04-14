Німеччина обере нового канцлера 6 травня

Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Німецький Бундестаг збереться на засідання 6 травня для виборів нового федерального канцлера. Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

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Президентка Бундестагу Юлія Клекнер готується скликати парламент для виборів нового голови уряду у вівторок, 6 травня, за умови схвалення партіями коаліційної угоди та відповідної пропозиції від федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Напередодні, 9 квітня, німецькі консерватори та соціал-демократи уклали коаліційну угоду та домовилися про створення уряду. Новим канцлером має стати лідер партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц.