Німеччина обере нового канцлера 6 травня
Німецький Бундестаг збереться на засідання 6 травня для виборів нового федерального канцлера. Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.
Президентка Бундестагу Юлія Клекнер готується скликати парламент для виборів нового голови уряду у вівторок, 6 травня, за умови схвалення партіями коаліційної угоди та відповідної пропозиції від федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Напередодні, 9 квітня, німецькі консерватори та соціал-демократи уклали коаліційну угоду та домовилися про створення уряду. Новим канцлером має стати лідер партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц.
- 12 квітня Мерц заявив, що Україна перебуває у стані війни, а "країна, яка перебуває у стані війни, не може стати ні членом НАТО, ні членом ЄС".
- 14 квітня політик повідомив, що Берлін готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus, але в координації з європейськими союзниками.