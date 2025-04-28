Партия Мерца объявила имена министров в новом правительстве

Состав будущих министров от Социал-демократической партии будет объявлен после того, как члены партии проголосуют за коалиционное соглашение

Йоханн Вадефуль (Фото: X/JoWadephul)

Немецкая партия Христианско-демократический союз, возглавляемая будущим канцлером Фридрихом Мерцом, объявила имена министров в новом правительстве. В частности, глава Министерства иностранных дел – проукраинский, пишет Tagesschau.

Отмечается, что на должность главы внешнеполитического ведомства Германии выдвинут 62-летний консерватор Йоханн Вадефуль. С начала полномасштабного вторжения России он призвал германское правительство предоставить Украине возможности для обороны. В частности, в 2022 году он настаивал объявить о поставках украинской армии танков, а в 2023 – боевых самолетов.

Кроме того, Вадефуль поддерживал идею предоставления Украине разрешения на использование немецкого оружия для ударов по объектам на территории России и выступал за пересмотр курса Германии в отношениях с Россией.

Екатерина Райхе возглавит новое министерство экономики, а Патрик Шнайдер, депутат Бундестага от ХДС, станет министром транспорта.

Карстен Вильдбергер, управляющий ритейл-компаниями Ceconomy AG и MediaMarktSaturn-Gruppe, возглавит новое Министерство цифровизации и модернизации государства.

Министерство здравоохранения возглавит политик из Баден-Вюртемберга Нина Варкен, а Карин Приен, ныне занимающаяся образованием в Шлезвиг-Гольштейне, станет федеральным министерством образования и семьи.

Состав будущих министров от Социал-демократической партии будет объявлен после того, как члены партии проголосуют за коалиционное соглашение. Ожидается, что это произойдет до 5 мая.

А уже 6 мая Бундестаг должен избрать Мерца на должность канцлера.