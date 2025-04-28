Партія Мерца оголосила імена міністрів у новому уряді. МЗС очолить проукраїнський політик

Склад майбутніх міністрів від Соціал-демократичної партії буде оголошено після того, як члени партії проголосують за коаліційну угоду

Йоганн Вадефуль (Фото: X/JoWadephul)

Німецька партія Християнсько-демократичний союз, очолювана майбутнім канцлером Фрідріхом Мерцом, оголосила імена міністрів у новому уряді. Зокрема, глава Міністерства закордонних справ – проукраїнський, пише Tagesschau.

Зазначається, що на посаду очільника зовнішньополітичного відомства Німеччини висунуто 62-річного консерватора Йоганна Вадефуля. З початку повномасштабного вторгнення Росії він закликав німецький уряд надати Україні можливості для оборони. Зокрема, у 2022 році він наполягав оголосити про постачання українській армії танків, а у 2023 – бойових літаків.

Крім того, Вадефуль підтримував ідею надати Україні дозвіл на використання німецької зброї для ударів по об'єктах на території Росії та виступав за перегляд курсу Німеччини у відносинах із Росією.

Катеріна Райхе очолить нове міністерство економіки, а Патрік Шнайдер, депутат Бундестагу від ХДС, стане міністром транспорту.

Карстен Вільдбергер, який керує ритейл-компаніями Ceconomy AG та MediaMarktSaturn-Gruppe, очолить новостворене Міністерство цифровізації та модернізації держави.

Міністерство охорони здоров’я очолить політикиня з Баден-Вюртемберга Ніна Варкен, а Карін Прієн, яка нині займається освітою в Шлезвіг-Гольштейні, стане федеральною міністеркою освіти та сім’ї.

Склад майбутніх міністрів від Соціал-демократичної партії буде оголошено після того, як члени партії проголосують за коаліційну угоду. Очікується, що це станеться до 5 травня.

А вже 6 травня Бундестаг має обрати Мерца на посаду канцлера.