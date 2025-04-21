Пісторіус на тлі дискусій щодо Taurus заявив про "інтимні стосунки" німців зі зброєю

Глава Міноборони Німеччини заявив, що ані Франція, ані Британія так публічно не обговорювали питання постачання Україні своїх далекобійних ракет

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "еротичні стосунки" німців з різними системами озброєння на тлі дискусій про відправлення в Україну далекобійних ракет Taurus. Про це пише The Telegraph.

За словами Пісторіуса, у жодній країні не було таких публічних дебатів" щодо відправлення конкретної зброї в Україну. Це стосується й Франції з Великою Британією, які раніше погодилися постачати українській армії ракети Scalp/Storm Shadow.

"Я не знаю, звідки взялися ці еротичні стосунки зі зброєю", – сказав глава німецького оборонного відомства, коментуючи намагання майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца переконати Соціал-демократичну партію погодитися на постачання Україні Taurus.

У відповідь на слова міністра колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що "не тільки німці люблять еротику", додавши, що Україні "як повітря" потрібні далекобійні крилаті ракети від Німеччини.