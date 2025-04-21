Пісторіус на тлі дискусій щодо Taurus заявив про "інтимні стосунки" німців зі зброєю
Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "еротичні стосунки" німців з різними системами озброєння на тлі дискусій про відправлення в Україну далекобійних ракет Taurus. Про це пише The Telegraph.

За словами Пісторіуса, у жодній країні не було таких публічних дебатів" щодо відправлення конкретної зброї в Україну. Це стосується й Франції з Великою Британією, які раніше погодилися постачати українській армії ракети Scalp/Storm Shadow.

"Я не знаю, звідки взялися ці еротичні стосунки зі зброєю", – сказав глава німецького оборонного відомства, коментуючи намагання майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца переконати Соціал-демократичну партію погодитися на постачання Україні Taurus.

У відповідь на слова міністра колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що "не тільки німці люблять еротику", додавши, що Україні "як повітря" потрібні далекобійні крилаті ракети від Німеччини.

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