Пісторіус на тлі дискусій щодо Taurus заявив про "інтимні стосунки" німців зі зброєю
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "еротичні стосунки" німців з різними системами озброєння на тлі дискусій про відправлення в Україну далекобійних ракет Taurus. Про це пише The Telegraph.
За словами Пісторіуса, у жодній країні не було таких публічних дебатів" щодо відправлення конкретної зброї в Україну. Це стосується й Франції з Великою Британією, які раніше погодилися постачати українській армії ракети Scalp/Storm Shadow.
"Я не знаю, звідки взялися ці еротичні стосунки зі зброєю", – сказав глава німецького оборонного відомства, коментуючи намагання майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца переконати Соціал-демократичну партію погодитися на постачання Україні Taurus.
У відповідь на слова міністра колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що "не тільки німці люблять еротику", додавши, що Україні "як повітря" потрібні далекобійні крилаті ракети від Німеччини.
- 14 квітня 2025 року Мерц заявив про готовність передати Україні Taurus, але в координації із союзниками. Його підтримала голова Євродипломатії Кая Каллас.
- 15 квітня стало відомо, що Пісторіус не підтримує Мерца у постачанні Україні далекобійних ракет Taurus.
- 16 квітня у Шольца заявили, що Мерц може передумати постачати Україні Taurus, коли "все дізнається".