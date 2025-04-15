Пісторіус не підтримує Мерца у постачанні Україні далекобійних ракет Taurus

Глава Міноборони Німеччини вважає, що є аргументи як за постачання цих ракет Україні, так і аргументи проти

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який, ймовірно, залишиться на цій посаді за нового уряду, не впевнений, що варто постачати далекобійні крилаті ракети Taurus Україні. Його цитує Tagesschau.

"Існують вагомі аргументи як за постачання та використання Taurus, так і багато — хороших — аргументів проти цього", – сказав глава німецького оборонного відомства.

Він також заперечив, що "завжди потайки підтримував постачання".

"Я ніколи цього не говорив", — підкреслив міністр. Очільник Міноборони Німеччини також зазначив, що не розуміє тенденцій публічно обговорювати питання озброєння.

Напередодні майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus, але в координації з європейськими союзниками.

"Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці це роблять, французи це роблять і американці роблять це в будь-якому випадку. Це має бути спільно погоджено. І якщо це погоджено, то Німеччина має взяти участь", – сказав він.

У травні 2023 року німецький парламентар Маркус Фабер закликав уряд канцлера Шольца передати Україні ракети Taurus.

Згодом про ракети попросила вже й Україна. У червні міністр оборони Німеччини Пісторіус не погодився з цим запитом.

У липні до передання Україні ракет закликали німецькі політики з коаліції влади й опозиції.

У вересні німецька парламентарка Штрак-Циммерман заявила, що передання ракет блокує тільки Шольц.

У жовтні 2024 року Мерц підтримав передання ракет Україні за умови відмови Путіна припинити удари по цивільній інфраструктурі. У листопаді він заявив, що передав би ракети та дозволив бити ними вглиб Росії, якби вона протягом доби не виконала ультиматуму щодо припинення війни.