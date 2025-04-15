Писториус не поддерживает Мерца в поставках Украине дальнобойных ракет Taurus

Глава Минобороны Германии считает, что есть аргументы как за поставки этих ракет Украине, так и аргументы против

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус, который, вероятно, останется на этом посту при новом правительстве, не уверен, что стоит снабжать дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украины. Его цитирует Tagesschau.

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"Существуют веские аргументы как за поставку и использование Taurus, так и много хороших аргументов против этого", – сказал глава немецкого оборонного ведомства.

Он также возразил, что "всегда тайком поддерживал поставки".

"Я никогда этого не говорил", – подчеркнул министр. Глава Минобороны Германии также отметил, что не понимает тенденции публично обсуждать вопросы вооружения.

Накануне будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, но в координации с европейскими союзниками.

"Наши европейские партнеры уже снабжают крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, и американцы делают это в любом случае. Это должно быть совместно согласовано. И если это согласовано, то Германия должна принять участие", – сказал он.

В мае 2023 года немецкий парламентарий Маркус Фабер призвал правительство канцлера Шольца передать Украине ракеты Taurus.

Впоследствии ракеты попросила уже и Украина. В июне министр обороны Германии Писториус не согласился с этим запросом.

В июле к передаче Украине ракет призвали германские политики по коалиции власти и оппозиции.

В сентябре немецкая парламентария Штрак-Циммерман заявила, что передача ракет блокирует только Шольц.

В октябре 2024 года Мерц поддержал передачу ракет Украине при условии отказа Путина прекратить удары по гражданской инфраструктуре. В ноябре он заявил, что передал бы ракеты и позволил бить ими вглубь России, если бы она в течение суток не выполнила ультиматум по поводу прекращения войны.