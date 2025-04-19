Мельник вимагає від Мерца негайного постачання Taurus Україні та 30% авіації Німеччини
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник написав відкритий лист до можливого майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який опубліковано у Welt am Sonntag. Він попросив про негайне постачання Україні ракет Taurus та ще 30% авіації Німеччини.
У листі сказано, що Мерц має оголосити 6 травня в Бундестазі про негайне постачання 150 крилатих ракет Taurus Україні та негайно здійснити це рішення. Саме на цей день у Німеччині призначено вибори канцлера.
"Цю передвиборчу обіцянку необхідно виконати, попри очікуваний опір СДПН (соціал-демократичної партії Німеччини)... Ця пекельна зброя повинна бути просто доставлена, без жодних "якщо" і "але", щоб зупинити повільний поступ Росії та докорінно змінити динаміку сьогоднішньої війни", – заявив Мельник.
Він зазначив, що для постачання далекобійних ракет не потрібно узгоджень з партнерами або ультиматумів диктатору Володимиру Путіну.
Але лише одних ракет, на думку постпреда, недостатньо. Для ефективного використання систем Taurus необхідно ухвалити коаліційне рішення про передачу Україні 30% винищувачів та гелікоптерів Німеччини.
За підрахунками Мельника, йдеться про приблизно 45 винищувачів Eurofighter та 30 Tornado, а також про 25 вертольотів NH90 TTH та 15 Eurocopter Tiger.
"Цей крок також міг би бути здійснений у рамках всеосяжного кредиту – закону про ленд-ліз, який міг би прийняти Бундестаг. Головне, щоб доставили швидко", – йдеться у листі.
Мельник зазначив, що аналогічне правило 30% може бути запроваджено і для інших систем озброєння, які є у німецької армії, щоб забезпечити критично важливі постачання:
→ 100 основних бойових танків Leopard 2;
→ 115 бойових машин піхоти Puma 130 бойових машин піхоти Marder;
→ 130 бронетранспортерів GTK Boxer;
→ 300 бронетранспортерів Fuchs;
→ 20 ракетних артилерійських систем MARS II із боєприпасами.
"Водночас слід розмістити замовлення на масштабну модернізацію Бундесверу з метою швидкої заміни поставлених систем озброєння", – резюмував постпред України.
- У жовтні 2024 року Мерц підтримав передачу ракет Україні за умови відмови Путіна припинити удари по цивільній інфраструктурі. У листопаді він заявив, що передав би ракети і дозволив бити ними вглиб Росії, якби вона протягом доби не виконала ультиматум з приводу припинення війни.
- 14 квітня 2025 року Мерц заявив про готовність передати Україні Taurus, але в координації із союзниками. Його підтримала голова Євродипломатії Кая Каллас.
- 15 квітня стало відомо, що Пісторіус не підтримує Мерця у постачанні Україні далекобійних ракет Taurus.
- 16 квітня у Шольца заявили, що Мерц може передумати постачати Україні Taurus, коли "все дізнається".