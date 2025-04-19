Мельник вимагає від Мерца негайного постачання Taurus Україні та 30% авіації Німеччини

Постпред вважає, що системи Taurus не зможуть ефективно функціонувати без літаків та гелікоптерів Німеччини

Андрій Мельник (Фото: ЕРА)

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник написав відкритий лист до можливого майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який опубліковано у Welt am Sonntag. Він попросив про негайне постачання Україні ракет Taurus та ще 30% авіації Німеччини.

У листі сказано, що Мерц має оголосити 6 травня в Бундестазі про негайне постачання 150 крилатих ракет Taurus Україні та негайно здійснити це рішення. Саме на цей день у Німеччині призначено вибори канцлера.

"Цю передвиборчу обіцянку необхідно виконати, попри очікуваний опір СДПН (соціал-демократичної партії Німеччини)... Ця пекельна зброя повинна бути просто доставлена, без жодних "якщо" і "але", щоб зупинити повільний поступ Росії та докорінно змінити динаміку сьогоднішньої війни", – заявив Мельник.

Він зазначив, що для постачання далекобійних ракет не потрібно узгоджень з партнерами або ультиматумів диктатору Володимиру Путіну.

Але лише одних ракет, на думку постпреда, недостатньо. Для ефективного використання систем Taurus необхідно ухвалити коаліційне рішення про передачу Україні 30% винищувачів та гелікоптерів Німеччини.

За підрахунками Мельника, йдеться про приблизно 45 винищувачів Eurofighter та 30 Tornado, а також про 25 вертольотів NH90 TTH та 15 Eurocopter Tiger.

"Цей крок також міг би бути здійснений у рамках всеосяжного кредиту – закону про ленд-ліз, який міг би прийняти Бундестаг. Головне, щоб доставили швидко", – йдеться у листі.

Мельник зазначив, що аналогічне правило 30% може бути запроваджено і для інших систем озброєння, які є у німецької армії, щоб забезпечити критично важливі постачання:

→ 100 основних бойових танків Leopard 2;

→ 115 бойових машин піхоти Puma 130 бойових машин піхоти Marder;

→ 130 бронетранспортерів GTK Boxer;

→ 300 бронетранспортерів Fuchs;

→ 20 ракетних артилерійських систем MARS II із боєприпасами.

"Водночас слід розмістити замовлення на масштабну модернізацію Бундесверу з метою швидкої заміни поставлених систем озброєння", – резюмував постпред України.