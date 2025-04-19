Мельник требует от Мерца немедленной поставки Taurus Украине и 30% авиации Германии

Постпред считает, что системы Taurus не смогут эффективно функционировать без самолетов и вертолетов Германии

Андрей Мельник (Фото: ЕРА)

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник написал открытое письмо к возможному будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу, которое опубликовано в Welt am Sonntag. Он попросил о немедленной поставке Украине ракет Taurus и еще 30% авиации Германии.

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В письме сказано, что Мерц должен объявить 6 мая в Бундестаге о немедленной поставке 150 крылатых ракет Taurus Украине и незамедлительно осуществить это решение. Именно на этот день в Германии назначены выборы канцлера.

"Это предвыборное обещание необходимо выполнить, несмотря на ожидаемое сопротивление СДПГ (социал-демократической партии Германии)... Это адское оружие должно быть просто доставлено, без всяких "если" и "но", чтобы остановить медленное продвижение России и в корне изменить динамику сегодняшней войны", – заявил Мельник.

Он отметил, что для поставок дальнобойных ракет не нужно согласований с партнерами или ультиматумов диктатору Владимиру Путину.

Но только одних ракет, по мнению постпреда, недостаточно. Для эффективного использования систем Taurus необходимо принять коалиционное решение о передаче Украине 30% истребителей и вертолетов Германии.

По подсчетам Мельника, речь идет о примерно 45 истребителях Eurofighter и 30 Tornado, а также о 25 вертолетах NH90 TTH и 15 Eurocopter Tiger.

"Этот шаг также мог бы быть осуществлен в рамках всеобъемлющего кредита – закона о ленд-лизе, который мог бы принять Бундестаг. Главное, что бы доставили быстро", – говорится в письме.

Мельник отметил, что аналогичное правило 30% может быть введено и для других систем вооружения, которые есть у немецкой армии, чтобы обеспечить критически важные поставки:

→ 100 основных боевых танков Leopard 2;

→ 115 боевых машин пехоты Puma 130 боевых машин пехоты Marder;

→ 130 бронетранспортеров GTK Boxer;

→ 300 бронетранспортеров Fuchs;

→ 20 ракетных артиллерийских систем MARS II с боеприпасами.

"В то же время следует разместить заказы на масштабную модернизацию Бундесвера с целью быстрой замены поставленных систем вооружения", – резюмировал постпред Украины.