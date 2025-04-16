У Шольца говорят, что Мерц может передумать поставлять Украине Taurus, когда "все узнает"

Ракета Taurus (Фото: Бундестаг)

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш предполагает, что будущий канцлер Фридрих Мерц может отказаться от идеи предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, когда "все о них узнает".

"Я предполагаю, что Фридрих Мерц, после того, как он будет полностью информирован ведомствами, еще раз очень четко все взвесит. И мы примем это решение вместе", – сказал Мирш.

У парламентской фракции СДПГ уже есть четкая позиция по этому вопросу, отметил он.

"Я предполагаю, что мы не хотим способствовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны. Все это причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. И я также предполагаю, что так оно и останется", – сказал политик.

Ранее Мерц заявил, что Берлин готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, но в координации с европейскими союзниками.

В мае 2023 года немецкий парламентарий Маркус Фабер призвал правительство канцлера Шольца передать Украине ракеты Taurus.

Впоследствии ракеты попросила уже и Украина. В июне министр обороны Германии Писториус не согласился с этим запросом.

В июле к передаче Украине ракет призвали германские политики по коалиции власти и оппозиции.

В сентябре немецкая парламентария Штрак-Циммерман заявила, что передача ракет блокирует только Шольц.

В октябре 2024 года Мерц поддержал передачу ракет Украине при условии отказа Путина прекратить удары по гражданской инфраструктуре.