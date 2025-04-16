У Шольца кажуть, що Мерц може передумати постачати Україні Taurus, коли "все дізнається"

Ракета Taurus (Фото: Бундестаг)

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш припускає, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц може відмовитися від ідеї надання Україні далекобійних ракет Taurus, коли "все про них дізнається". Його цитує Tagesschau.

"Я припускаю, що Фрідріх Мерц, після того, як він буде повністю поінформований відомствами, ще раз дуже чітко все зважить. І ми приймемо це рішення разом", – сказав Мірш, який представляє партію чинного канцлера Олафа Шольца.

У парламентській фракції СДПН вже є чітка позиція з цього питання, зазначив він.

"Я припускаю, що ми не хочемо сприяти ескалації тут, що ми не хочемо стати стороною війни. Все це причини, які призвели до того, що ми не постачили Taurus. І я також припускаю, що так воно і залишиться", – сказав політик.

Раніше Мерц заявив, що Берлін готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus, але в координації з європейськими союзниками. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який, ймовірно, залишиться на цій посаді за нового уряду, не впевнений, що варто постачати далекобійні крилаті ракети Taurus Україні.

У травні 2023 року німецький парламентар Маркус Фабер закликав уряд канцлера Шольца передати Україні ракети Taurus.

Згодом про ракети попросила вже й Україна. У червні міністр оборони Німеччини Пісторіус не погодився з цим запитом.

У липні до передання Україні ракет закликали німецькі політики з коаліції влади й опозиції.

У вересні німецька парламентарка Штрак-Циммерман заявила, що передання ракет блокує тільки Шольц.

У жовтні 2024 року Мерц підтримав передання ракет Україні за умови відмови Путіна припинити удари по цивільній інфраструктурі. У листопаді він заявив, що передав би ракети та дозволив бити ними вглиб Росії, якби вона протягом доби не виконала ультиматуму щодо припинення війни.