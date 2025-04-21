Писториус на фоне дискуссий о Taurus заявил об "интимных отношениях" немцев с оружием
Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об "эротических отношениях" немцев с разными системами вооружения на фоне дискуссий об отправке в Украину дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет The Telegraph.

По словам Писториуса, ни в одной стране не было таких публичных дебатов относительно отправки конкретного оружия в Украину. Это касается и Франции с Великобританией, которые ранее согласились поставлять украинской армии ракеты Scalp/Storm Shadow.

"Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием", – сказал глава немецкого оборонного ведомства, комментируя попытки будущего канцлера Германии Фридриха Мерца убедить Социал-демократическую партию согласиться на поставку Украины Taurus.

В ответ на слова министра бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "не только немцы любят эротику", добавив, что Украине "как воздух" нужны дальнобойные крылатые ракеты от Германии.

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