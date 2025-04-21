Писториус на фоне дискуссий о Taurus заявил об "интимных отношениях" немцев с оружием
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об "эротических отношениях" немцев с разными системами вооружения на фоне дискуссий об отправке в Украину дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет The Telegraph.
По словам Писториуса, ни в одной стране не было таких публичных дебатов относительно отправки конкретного оружия в Украину. Это касается и Франции с Великобританией, которые ранее согласились поставлять украинской армии ракеты Scalp/Storm Shadow.
"Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием", – сказал глава немецкого оборонного ведомства, комментируя попытки будущего канцлера Германии Фридриха Мерца убедить Социал-демократическую партию согласиться на поставку Украины Taurus.
В ответ на слова министра бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "не только немцы любят эротику", добавив, что Украине "как воздух" нужны дальнобойные крылатые ракеты от Германии.
- 14 апреля 2025 года Мерц заявил о готовности передать Украине Taurus, но в координации с союзниками. Его поддержала глава Евродипломатии Кая Каллас.
- 15 апреля стало известно, что Писториус не поддерживает Мерца в поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.
- 16 апреля у Шольца заявили, что Мерц может передумать поставлять Украине Taurus, когда "все узнает".