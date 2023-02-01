Поставка самолетов Киеву может иметь решающее влияние на исход войны – немецкая оппозиция
Возможная поставка истребителей в Украину может иметь решающее значение для исхода войны. Такое мнение высказал депутат оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль, пишет Spiegel.
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Даже если Украина еще не сделала запрос, важно спокойно и объективно подумать о такой поставке, заявил Вадефуль.
"Конечно, спокойное размышление также включает в себя вопрос, который может возникнуть: хотим ли мы смириться с поражением в Украине, не поставляя истребители", – сказал депутат ХДС.
Вадефуль предостерег от боязни угроз и давления со стороны российского диктатора Владимира Путина.
"Мы не должны бояться эскалации каждый день, эскалация уже давно есть", – подчеркнул он.
- 25 января Шольц исключил возможность передачи Украине истребителей.
- 30 января Байден ответил "нет" на вопрос об истребителях F-16 для Украины.
- 31 января в Великобритании заявили, что считают нецелесообразной поставку Украине самолетов.
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