Поставка самолетов Киеву может иметь решающее влияние на исход войны – немецкая оппозиция

Возможная поставка истребителей в Украину может иметь решающее значение для исхода войны. Такое мнение высказал депутат оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль, пишет Spiegel.

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Даже если Украина еще не сделала запрос, важно спокойно и объективно подумать о такой поставке, заявил Вадефуль.

"Конечно, спокойное размышление также включает в себя вопрос, который может возникнуть: хотим ли мы смириться с поражением в Украине, не поставляя истребители", – сказал депутат ХДС.

Вадефуль предостерег от боязни угроз и давления со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"Мы не должны бояться эскалации каждый день, эскалация уже давно есть", – подчеркнул он.

25 января Шольц исключил возможность передачи Украине истребителей.

30 января Байден ответил "нет" на вопрос об истребителях F-16 для Украины.

31 января в Великобритании заявили, что считают нецелесообразной поставку Украине самолетов.

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Наталія Медведєва

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