UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Поставка самолетов Киеву может иметь решающее влияние на исход войны – немецкая оппозиция

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 16:40
Поставка самолетов Киеву может иметь решающее влияние на исход войны – немецкая оппозиция - Фото
Йохан Вадефуль (фото — Instagram политика)

Возможная поставка истребителей в Украину может иметь решающее значение для исхода войны. Такое мнение высказал депутат оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль, пишет Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Даже если Украина еще не сделала запрос, важно спокойно и объективно подумать о такой поставке, заявил Вадефуль.

"Конечно, спокойное размышление также включает в себя вопрос, который может возникнуть: хотим ли мы смириться с поражением в Украине, не поставляя истребители", – сказал депутат ХДС.

Вадефуль предостерег от боязни угроз и давления со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"Мы не должны бояться эскалации каждый день, эскалация уже давно есть", – подчеркнул он.

Читайте также: Все виды помощи проходили через этап "нет". Резников ответил на "нет" Байдена о самолетах

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война самолет истребитель военная помощь Йохан Вадефуль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 