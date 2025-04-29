Будущий глава МИД Германии хочет наладить диалог с США ради Украины

Иоганн Вадефуль заявил, что будет продолжать поддерживать Украину и постарается донести важность этого Соединенным Штатам.

Йоханн Вадефуль (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Немецкое правительство должно наладить диалог с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы донести свою позицию по вопросу поддержки Украины. Об этом в интервью DW заявил будущий министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

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По словам Вадефуля, Германия хочет "дать понять администрации Трампа, что в их интересах иметь очень сильную Украину в составе европейского сообщества".

Он также пообещал продолжать в новой должности политику ФРГ, направленную на поддержку Украины и укрепление позиций Германии в мире.

"Я думаю, всем, особенно Владимиру Путину, должно быть понятно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы будем поддерживать Украину и предлагать ей возможность быть на равных с Россией", – отметил будущий глава немецкого МИД.

9 апреля 2025 года немецкие консерваторы и социал-демократы заключили коалиционное соглашение и договорились о создании правительства.

28 апреля партия Мерца объявила имена министров в новом правительстве. В частности, на должность главы внешнеполитического ведомства Германии выдвинут 62-летний консерватор Йоханн Вадефуль.

6 мая Бундестаг должен избрать Мерца на должность канцлера.