Майбутній глава МЗС Німеччини хоче налагодити діалог зі США заради України

Йоганн Вадефуль заявив, що продовжуватиме підтримувати Україну та намагатиметься донести важливість цього Сполученим Штатам

Йоганн Вадефуль (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Німецький уряд має налагодити діалог з адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб донести свою позицію у питанні підтримки України. Про це в інтерв'ю DW заявив майбутній міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

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За словами Вадефуля, Німеччина хоче "дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх інтересах мати дуже сильну Україну в складі європейської спільноти".

Він також пообіцяв продовжувати на новій посаді політику ФРН, спрямовану на підтримку України та зміцнення позицій Німеччини у світі.

"Я думаю, усім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримуватимемо Україну і пропонуватимемо їй можливість бути на рівних із Росією", – зазначив майбутній очільник німецького МЗС.

9 квітня 2025 року німецькі консерватори та соціал-демократи уклали коаліційну угоду та домовилися про створення уряду.

28 квітня партія Мерца оголосила імена міністрів у новому уряді. Зокрема, на посаду очільника зовнішньополітичного відомства Німеччини висунуто 62-річного консерватора Йоганна Вадефуля.

6 травня Бундестаг має обрати Мерца на посаду канцлера.