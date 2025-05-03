У Фицо заявили, что премьер поедет к Путину на 9 мая, несмотря на слухи о болезни

Депутат правящей партии говорит, что глава правительства чувствует себя хорошо как физически, так и психологически

Роберт Фицо (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо все-таки планирует посетить Москву для участия в пропагандистском параде на 9 мая, несмотря на слухи о болезни политика. О планах премьера заявил депутат его партии Smer Ян Рихтер, передает газета Denník N.

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По словам избранника, Фицо чувствует себя как физически, так и психологически.

В то же время, Рихтер не уточнил, почему премьер отменил свое участие в торжествах на 1 мая.

"Возможно, из-за приближения 15 мая (Этого числа в 2024 году на Фицо было совершено покушение. – Ред.), возможно, есть также психологическая проблема, что он начинает осознавать, что могло произойти", – рассказал депутат.

Он подтвердил, что поездка Фицо в Москву 9 мая действительна и отметил, что премьер будет единственным словацким политиком на российском пропагандистском параде.

Ранее в медиа и соцсетях связывали слухи о болезни Фицо с нежеланием премьера ехать в Москву на 9 мая.