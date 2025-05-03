У Фицо заявили, что премьер поедет к Путину на 9 мая, несмотря на слухи о болезни
Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо все-таки планирует посетить Москву для участия в пропагандистском параде на 9 мая, несмотря на слухи о болезни политика. О планах премьера заявил депутат его партии Smer Ян Рихтер, передает газета Denník N.
По словам избранника, Фицо чувствует себя как физически, так и психологически.
В то же время, Рихтер не уточнил, почему премьер отменил свое участие в торжествах на 1 мая.
"Возможно, из-за приближения 15 мая (Этого числа в 2024 году на Фицо было совершено покушение. – Ред.), возможно, есть также психологическая проблема, что он начинает осознавать, что могло произойти", – рассказал депутат.
Он подтвердил, что поездка Фицо в Москву 9 мая действительна и отметил, что премьер будет единственным словацким политиком на российском пропагандистском параде.
Ранее в медиа и соцсетях связывали слухи о болезни Фицо с нежеланием премьера ехать в Москву на 9 мая.
- 3 мая стало известно, что пророссийский президент Сербии Вучич был вынужден сократить визит в Соединенные Штаты из-за проблем со здоровьем. Он также планировал посетить столицу страны-агрессора на 9 мая, что могло бы сорвать вступление Сербии в Евросоюз. Впоследствии Вучича положили на лечение в Военно-медицинский госпиталь в Белграде.
- Президент Зеленский отказался от предложенного диктатором Путиным трехдневного перемирия на годовщину окончания Второй мировой, поскольку Украина, как и Штаты, настаивают на 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Украина не будет гарантировать безопасность тем политикам, которые поедут в Москву на 9 мая.
- Среди мировых лидеров, которые могут принять участие в путинском параде, есть руководитель Китая Си Цзиньпин.