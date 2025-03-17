Мужчине, стрелявшему в Фицо в мае 2024-го, выдвинули обвинения в терроризме
Роберт Фицо (Фото: Jakub Gavlak/EPA)

Мужчине, который в мае 2024 года ранил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выдвинули обвинения в терроризме. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Подозреваемый Юрай Цинтула, которому на момент инцидента в мае прошлого года был 71 год, четырежды выстрелил в Фицо с близкого расстояния в живот.

Мужчина заявил, что преследовал цель нанести вред, а не убить словацкого премьера, и не соглашался с его политикой, как свидетельствуют судебные документы, опубликованные в прошлом году.

Агентство Associated Press уточнило, что в прошлом месяце полиция завершила расследование в отношении мужчины и рекомендовала ему предстать перед судом. Пока неизвестно, когда может состояться суд.

Сначала подозреваемому инкриминировали покушение на убийство. В июле прокуратура сняла это обвинение и заявила, что выдвигает более серьезное обвинение в участии в террористической атаке на основе доказательств, полученных следователями, но не предоставила никаких подробностей.

  • 15 мая 2024 года в Фицо стреляли в Гандлове после выездного заседания правительства. Словацкий премьер получил тяжелые ранения, представлявшие угрозу жизни, но его прооперировали, и состояние политика улучшилось.
  • В Фицо стрелял Юрай Цинтула, объяснивший свой поступок несогласием с политикой премьера.
  • Фицо известен своими антиукраинскими заявлениями. Например, в начале 2024 года он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.
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