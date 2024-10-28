Фицо утверждает, что на его жизнь пытались совершить второе покушение

По словам Фицо, вторая попытка покушения на него произошла в Дукли, но "об этом общественность еще не знает". Предварительно это произошло 6 октября

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/JAKUB GAVLAK)

Премьер Словакии Роберт Фицо, в которого стреляли весной 2024 года, утверждает, что его снова пытались убить. Об этом он сообщил в интервью словацкой газете Standard.

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Лидер словацкого правительства вспомнил, как на него покушались в мае этого года, подчеркнув, что "хуже всего то, что эти покушения совершаются и после этого".

По словам Фицо, вторая попытка покушения на него произошла в Дукли, но "об этом общественность еще не знает". Он не уточнил дату инцидента, но известно, что 6 октября в Дукле состоялись торжества, посвященные 80-летию Карпато-Дуклянской операции, направленной на поддержку Словацкого национального восстания.

На мероприятии присутствовало несколько членов правительства, депутаты парламента, а также президент Петер Пеллегрини и Фицо.

"Мы задержали очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по отношению к Украине. Он был с оружием, но к счастью, не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где были люди", – рассказал он.

Премьер добавил, что правоохранителям удалось задержать человека, когда тот проходил через металлодетектор: на экране обнаружили полностью заряженное оружие.