Фіцо стверджує, що на його життя намагалися скоїти другий замах

За словами Фіцо, друга спроба замаху на нього сталася у Дуклі, але "про це громадськість ще не знає". Попередньо, це сталося 6 жовтня

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА / JAKUB GAVLAK)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, у якого стріляли навесні 2024 року, стверджує, що його знову намагалися вбити. Про це він повідомив в інтерв'ю словацькій газеті Standard.

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Лідер словацького уряду згадав, як на нього скоїли замах у травні цього року, наголосивши, що "найгірше те, що ці замахи відбуваються і після цього".

За словами Фіцо, друга спроба замаху на нього сталася у Дуклі, але "про це громадськість ще не знає". Він не уточнив дату інциденту, але відомо, що 6 жовтня в Дуклі відбулися урочистості, присвячені 80-й річниці Карпато-Дуклянської операції, яка була спрямована на підтримку Словацького національного повстання.

На заході були присутні кілька членів уряду, депутати парламенту, а також президент Петер Пеллегріні та Фіцо.

"Ми затримали дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Вона була зі зброєю, але, на щастя, не потрапила у зону, де були ми, політики, а пішла у зону, де були люди", – розповів він.

Прем'єр додав, що правоохоронцям вдалося затримати людину, коли та проходила через металодетектор: на екрані виявили повністю заряджену зброю.