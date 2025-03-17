Чоловіку, який стріляв у Фіцо в травні 2024-го, висунули звинувачення в тероризмі

Роберт Фіцо (Фото: Jakub Gavlak/EPA)

Чоловіку, який у травні 2024 року поранив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, висунули звинувачення в тероризмі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Генеральну прокуратуру.

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Підозрюваний Юрай Цинтула, якому на момент інциденту в травні минулого року був 71 рік, чотири рази вистрілив у Фіцо з близької відстані в живіт.

Чоловік заявив, що мав на меті завдати шкоди, а не вбити словацького прем’єра, і не погоджувався з його політикою, як свідчать судові документи, опубліковані минулого року.

Агентство Associated Press уточнило, що минулого місяця поліція завершила розслідування щодо чоловіка і рекомендувала йому постати перед судом. Наразі невідомо, коли може відбутися суд.

Спочатку підозрюваному інкримінували замах на вбивство. У липні прокуратура зняла це звинувачення та заявила, що натомість висуває більш серйозне звинувачення в участі у терористичній атаці на основі доказів, отриманих слідчими, але не надала жодних подробиць.

15 травня 2024 року у Фіцо стріляли у місті Гандлов після виїзного засідання уряду. Словацький прем’єр отримав тяжкі поранення, які становили загрозу життю, але його прооперували, і стан політика покращився.

У Фіцо стріляв Юрай Цинтула, який пояснив свій вчинок незгодою з політикою прем’єра.

Фіцо відомий своїми антиукраїнськими заявами. Наприклад, на початку 2024 року він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.